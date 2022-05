Wasserstoffzentrum Chemnitz erhält 12,5 Millionen Euro mehr

Das geplante nationale Wasserstoffzentrum in Chemnitz erhÀlt in diesem Jahr 12,5 Millionen Euro mehr Fördermittel als bislang erwartet. Der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag verabschiedete am Donnerstag die Erhöhung, wie das sÀchsische Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Die Erhöhung sei durch beharrliches Nachfragen möglich gemacht worden, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) laut Mitteilung.