Jürgen Klopp ist nach Dortmund zurückgekehrt

11.10.2019, 10:23 Uhr | t-online.de

Der Sport in Dortmund ist extrem vielfältig: Neben dem BVB gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der ehemalige BVB-Meistertrainer von 2011 und 2012 und Erfolgscoach Jürgen Klopp war am Donnerstag vier Jahre nach seiner Unterschrift beim FC Liverpool zurück in Dortmund. Er war zu Gast auf einer Buchvorstellung von Hans-Joachim Watzke. Nicht nur die 288 Seiten lange Biographie Watzkes mit dem Namen "Echte Liebe" sorgte für große Medienpräsenz, vor allem Klopps Besuch lockte viele Besucher nach Dortmund. Wie genau der Abend in Dortmund ablief, erfahren Sie hier.

Heute Abend geht es für die Jungs von den Eisadlern Dortmund gegen die Mannschaft der Wiehl Penguins. Los geht es um 20 Uhr am Eisstadion an der Strobelallee. Die Eisadler hoffen natürlich auf einen Sieg. Aber das dürfte auch die Intention der Pengiuns sein, deswegen können wir uns auf eine spannende Partie freuen.

Guten Morgen! In unserem Sport-Live-Blog lesen Sie auch am Freitag wieder aktuellen Sport-Nachrichten aus Dortmund. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.