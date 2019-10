LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB hofft auf schnelles Comeback von Paco Alcacer

14.10.2019, 08:56 Uhr | t-online.de, vss

Der Sport in Dortmund ist extrem vielfältig: Neben dem BVB gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Seite neu laden

Gegen Prag (2:0) und Freiburg (2:2) musste der Spanier Paco Alcacer wegen Achillessehnenproblemen aussetzen. Er wurde außerdem nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Erholung war stattdessen angesagt: Der BVB spendierte seinem Torjäger Alcacer einen Besuch in der Heimat, und zwar in Valencia. Am Montag wird er in Dortmund zurückerwartet und soll sein Pensum dann sukzessive steigern. Ob er bereits im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag wieder Teil des Kaders ist, bleibt noch unklar.

Guten Morgen! In unserem Sport-Live-Blog lesen Sie auch am Freitag wieder aktuellen Sport-Nachrichten aus Dortmund. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.