Alle aktuellen News zu Borussia Dortmund und Co.

04.11.2019, 08:17 Uhr | t-online.de , vss

Nach dem Sieg gegen Wolfsburg schauten die BVB-Fans gestern gebannt auf die Auslosung der nächsten Runde im DFB-Pokal. Im Deutschen Fußball-Museum zog Losfee Turid Knaak von der SGS Essen Werder Bremen aus dem Topf. Die Achtelfinals steigen am 4./5. Februar – und Werder genießt gegen Dortmund Heimrecht.



Guten Morgen, Dortmund!