LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Stars in der Einzelkritik

06.11.2019, 08:58 Uhr

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Welcher BVB-Star hat überzeugt, welcher Dortmunder hat in der Partie gegen Inter Mailand enttäuscht? Hier finden Sie die Matchmaker des Spiels in der Einzelkritik...

Hallo liebe Sportsfreunde in Dortmund! Nach dem phantastischen Champions-League-Abend des BVB von gestern Abend halten wir Sie hier in unserem Sport-Live-Blog natürlich auch heute wieder über alles auf dem Laufenden, was Sie zum Dortmunder Lokalsport wissen müssen.



Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.