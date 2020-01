LIVESport-Tag im Live-Blog

Erling Haaland soll Ausstiegsklausel bei Borussia Dortmund haben

08.01.2020

Neuzugang Erling Haaland soll Informationen der "Sport Bild" zufolge bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel ab 2022 in seinem Vertrag haben. Das berichtete das Magazin ohne Angabe von Quellen. Zuvor hat es bereits Spekulationen um eine solche Klausel gegeben.

Unter anderem hatte das englische Portal "The Athletic" darüber berichtet, dass der westfälische Fußball-Bundesligist erstmals seit Jahren einem Profi dies vertraglich wieder zugestanden habe. Haaland hat beim BVB ein Arbeitspapier mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Die Dortmunder hatten Ausstiegsklauseln vor Jahren eigentlich ausgeschlossen, nachdem Mario Götze 2013 eine derartige Vereinbarung zum Wechsel zum FC Bayern München genutzt hatte.

Julian Brandt (BVB) schießt den Ball beim Testspiel gegen Standard Lüttich: Er hat seinen Platz bei den Dortmundern offenbar noch nicht gefunden. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)



t-online.de-Reporter Dominik Sliskovic begleitet den BVB derzeit im Wintertrainingslager in Spanien. Seine Beobachtung, auch nach dem 1:1 im Testspiel gegen Standard Lüttich gestern, über Julian Brandt fällt (noch) ernüchternd aus. Brandt sei mit großen Vorschusslorbeeren nach Dortmund gekommen, aber bisher sucht der 23-Jährige noch seinen Platz im Team. Das sei im Training und auch im Testspiel deutlich geworden. Ein anderer Spieler hat genau das, was Brandt fehlt, schreibt Sliskovic weiter. Hier geht es zu seiner Analyse...

