Borussia Dortmund ist der richtige Klub für Erling Haaland

09.01.2020, 09:51 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

"Vom Potenzial her ist Erling Haaland reif für die Bundesliga. Trotzdem wird er noch Zeit benötigen, um sich zu entwickeln", schrieb Landsmann Jan Aage Fjörtoft im "Kicker". Der ehemalige Norwegische Nationalspieler hält den BVB für den richtigen Klub für den 19-Jährigen. Die Borussia habe eine gute Tradition, junge Spieler hervorragend zu entwickeln.

Zum sechsten Mal geht für die BVB-Profis die Sonne heute im spanischen Marbella auf. Bevor Sie am Sonntag abreisen, stehen heute zwei Trainingseinheiten um 10.30 Uhr und um 16.30 Uhr auf dem Programm.

