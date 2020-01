LIVESport-Tag im Live-Blog

Setzt der BVB beim Rückrundenauftakt auf Haaland?

14.01.2020, 17:04 Uhr | t-online.de , vss

Das Team der Borussia Dortmund meldet sich zurück aus dem Winter-Trainingslager in Marbella. Bereits die erste Trainingseinheit in "(c)old Germany" haben die Profispieler vom BVB hinter sich.

Am Samstag beginnt für Borussia Dortmund die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Mit den Vorbereitungen dafür ist der BVB bereits am Dienstag gestartet, mit allen Stammspielern und Neuzugang Erling Haaland. Der wird wahrscheinlich auch beim Rückrundenauftakt gegen Augsburg auf ein paar Spielminuten zählen können.

Der BVB ist unter den Top 15 der umsatzstärksten Klubs in Europa. Genau genommen belegt die Borussia Dortmund den zwölften Platz mit 377,1 Millionen Euro. Ganz knapp liegt der Klub damit vor Atlético Madrid (367,6 Millionen Euro).

Dass das Trainer-Duo Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc bald nicht mehr so aktiv beim BVB sind, steht mittlerweile außer Frage. Doch was passiert, wenn dessen Ära endet? "Kicker" berichtet, dass Sebastian Kehl ein möglicher Nachfolger wäre. Der Ex-Kapitän vom BVB ist seit Sommer 2018 als Leiter der Dortmunder Lizenspielerabteilung tätig. Doch wird er das Kind alleine schaukeln oder bekommt Kehl möglicherweise Verstärkung aus Gladbach? Wie "Kicker" weiter berichtet, sollte der BVB auch ein Auge auf Gladbach-Sportdirektor Max Eberl auf haben.

Der ASC 09 Dortmund hat sportliche Verstärkung bekommen. Julian Horstmann möchte in Dortmund als Rechtsverteidiger durchstarten. In der BVB Jugend wurde der 20-Jährige ausgebildet, danach ging er in die USA ans Fußball College.

Zum zweiten Mal in wenigen Tagen haben die Handballerinnen von Borussia Dortmund den deutschen Meister Bietigheim bezwungen. Damit stehen sie im Final4 um den DHB-Pokal. Und das, obwohl es zwischenzeitlich nicht nach einem Sieg aussah. Bietigheim ging zwischenzeitlich in Führung, doch die Borussia riss das Ruder rum und entschied die Partie mit einem 29:24-Sieg durch.

Giovanni Reyna scheint im Trainingslager im spanischen Marbella überzeugt zu haben. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Demnach soll der 17-jährige US-Amerikaner fester Bestandteil des Profi-Kaders werden. Bereits am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga saß er auf der Bank – Borussia Dortmund gewann 5:2 gegen Düsseldorf. Die nötige Spielpraxis soll er weiterhin in der U19 sammeln, falls Einsätze im Profi-Kader ausbleiben.

