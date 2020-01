LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Offensive fehlt möglicherweise Trainigszeit

16.01.2020, 11:30 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

TuS Bövinghausen hat einen Neuzugang: Deniz Batman. Er wechselt von der Regionalliga in die Landesliga, zuvor war er beim TuS Haltern. Für ihn sei der Wechsel in die Landesliga jedoch kein Rückschritt, er macht Bövinghausen sogar Mut für einen Aufstieg, wie die "Ruhrnachrichten" berichten. "Ich werde gerne Meister und steige gerne auf". Ob der TuS das mit seinem Neuzugang bewältigen kann?

Vor dem ersten Rückrundenspiel gegen den FC Augsburg wird es eine Pressekonferenz mit Lucien Favre und Michael Zorc geben. Hier können Sie die PK ab etwa 13 Uhr live verfolgen.

Für die U23 von Borussia Dortmund läuft das Trainingslager eher durchwachsen. Gleich zweifach spielte die Mannschaft unentschieden. Es gab großen Ärger über die Gegentore, einige Spieler sorgten immerhin für Remis. Das Spiel sei am Ende hektisch gewesen, berichten die "Ruhrnachrichten" unter Berufung auf Tullberg. Auch personell sieht's bei der U23 schlecht aus. Es gibt viele Erkrankunken, Leistungen lassen zu wünschen übrig. Doch Tullberg sieht Fortschritte.

In den Testspielen gegen Lüttich (0:0), Rotterdam (4:2) und Mainz (0:2) blieben viele Wünsche offen. Möglicher Nachteil: Mit Marco Reus, Thorgan Hazard, Paco Alcacer, Jacob Bruun Larsen und Neuzugang Erling Haaland konnte ein Großteil der Offensive im Trainingslager von Marbella nur dosiert trainieren.

Guten Morgen an diesem Donnerstag. Auch heute finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.