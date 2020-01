LIVESport-Tag im Live-Blog

Dieses BVB-Wunderkind könnte Erling Haaland überrunden

17.01.2020

Für den DJK Saxonia Dortmund steht am Sonntag der 13. Spieltag an. Um 18 Uhr müssen die Handballer gegen den TuS Borussia Höchsten 2 ran. Das Spiel findet in der Sporthalle der Gesamtschule Brackel statt.

Die FIFA hat im Fall Yarmolenko ein Urteil gefällt. Die Klage des ukrainischen Klubs "Specialised Childhood-Youth School of Football Reserve Yunist" gegen Borussia Dortmund wurde weitestgehend abgelehnt. Der BVB muss einen Beitrag in Höhe von 136.500 Euro an Yunist zahlen, die Summe bekommt der Klub aber von Dynamoi Kiew komplett erstattet. Die Entscheidung sei aber noch nicht rechtskräftig, so "Kicker".

Erling Haaland steht vor seinem Debüt im Dortmund-Trikot. Ob der Neuzugang auch glänzen wird oder schon in den Schatten gestellt wird? Ein 17-jähriger Spieler könnte Haaland den Rang ablaufen, wie "Sport1" berichtet. Giovanni Reyna ist seit seiner Kindheit vom Fußball geprägt. Grund dafür ist vor allem sein Vater, Claudio Reyna, der zwischen 1994 und 1997 74 Bundesligaspiele für Wolfsburg und Leverkusen absolviert hat. Was genau "Gio" ausmacht, lesen Sie hier.

Heute Abend testet die Zweite vom ASC 09 Dortmund das erste Mal im neuen Jahr. Die Nachbarn vom VfR Sölde sind zu Gast, um 19.30 Uhr ist Anpfiff. Und wie immer lockt ein Verkaufsstand, der mit leckeren Getränken auf Zuschauer wartet.

Die Dortmunder Eisadler müssen heute Abend im Eissportzentrum-Westfalen ran. Es fehlen noch zwei Siege bis zur Meisterschaft. Beginnen wollen die Eisadler mit vollem Programm gegen die ESC Young Moskitos Essen.

Tobias Raschl hatte sich im Testspiel der Borussia gegen Mainz am Sprunggelenk verletzt und musste ausgewechselt werden. Bei einer Untersuchung wurde die Verletzung als Bänder-Teilriss diagnostiziert. Das schreiben die "Ruhrnachrichten". Am Donnerstag sagte BVB-Trainer Lucien Favre, der Mittelfeldspieler solle diese Woche nicht mehr trainieren.

Tobias Raschl schießt: Im Testspiel gegen Mainz 05 verletzte sich der BVB-Mittelfeldspieler. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)



