BVB holt Emre Can von Juventus Turin – Transfer perfekt

31.01.2020, 15:42 Uhr | t-online.de, vss

Der ASC 09 Dortmund muss am Sonntag wieder ran. Das dritte Testspiel der zweiten Mannschaft steht an. Diesmal ist der Königsborner SV zu Gast. Damit treffen zwei Tabellenführer der Kreisliga A aufeinander: einer aus Dortmund und einer aus Unna. Im Anschluss spielt die erste Mannschaft vom ASC 09 gegen ETB SW Essen.

Noch nicht mal 18 Jahre alt und schon jetzt ganz groß: Giovanni Reyna hat seine ersten Minuten für den BVB in der Bundesliga gesammelt. Im Feiertagsmagazin bei Nobby Dickel dreht sich heute alles darum. Gio erzählt von seinem BVB-Alltag. Und auch das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin ist ein großes Thema.

Emre Can befindet sich bereits auf dem Weg zum BVB nach Dortmund. Der Transfer von Juventus Turin zu Borussia Dortmund ist perfekt. Als nächstes steht der Medizincheck an, wie "Sport Bild" berichtet. Can wird zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen, danach erhält er einen Vierjahresvertrag und verdient pro Saison 8,5 Millionen Euro brutto. Lucien Favre und Michael Zorc einigten sich mit Juve auf eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro.

Borussia Dortmund bekommt Emre Can, ein Youngster verlässt den Klub aber und wechselt zum Konkurrenten. Jacob Bruun Larsen verlässt die Schwarz-Gelben und geht zum TSG Hoffenheim. Das berichtet "Sport1". Etwa fünf Jahre lang war Larsen beim BVB, 2017 schaffte er den Sprung in den Profi-Kader. Zu Beginn der Saison 2018/19 stand er oft auf dem Spielfeld, das war aber schnell vorbei.

Morgen trifft der BVB auf den 1. FC Union Berlin. Der 20. Bundesliga-Spieltag. Nun hat der BVB auf Twitter bekanntgegeben, wer das Spiel pfeift.

🔜 20. @Bundesliga_DE-Spieltag, wir treten gegen den @fcunion an. Das sind die Schiedsrichter:



👮‍♂️ Benjamin Cortus



🚩 Florian Heft

🚩 Christian Leicher

4⃣ Tobias Christ



📺 Benjamin Brand

📼 Michael Emmer#BVBFCU pic.twitter.com/9RUbYIcjpg — Borussia Dortmund (@BVB) January 31, 2020

Der Wechsel von Paco Alcácer ist perfekt. Einem Transfer von Emre Can zur Borussia Dortmund steht also nichts mehr im Wege, oder? Laut "Sport1"-Informationen sei der Transfer zwischen Juventus Turin und dem BVB bereits in trockenen Tüchern, doch Emre Can hat den entscheidenden Schritt, den Dortmundern ein "Ja" zu geben, noch nicht getan. Offenbar hat er auch lukrative Angebote andere Klubs bekommen, somit entscheidet sich wohl erst vorm Ende der Transferperiode, ob Can kommt.

Mars Hummels hat auf dem Kongress Spobis in Düsseldorf etwas zu seinem Karriereende gesagt. Der 31-Jährige sagte: "So wie Pizarro, das könnte mir gefallen: alle vier Wochen ein Tor schießen und sich feiern lassen. Das wird aber nicht so kommen." Wir sind gespannt, was sich in der Spätphase seiner Karriere noch so ergibt.

Mats Hummels, Ex-Nationalspieler und Verteidiger bei Borussia Dortmund: "Für mich klingt das nicht nach einer großen Veränderung" sagte er über die 50+1-Regel.



Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hält die 50+1-Regel für in der Praxis nicht sehr bedeutsam. "Für mich klingt das nicht nach einer großen Veränderung, sollte das mal fallen", sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag auf dem Kongress Spobis in Düsseldorf. Durch die unterschiedlich hohen Einnahmen von Sponsoren gebe es ohnehin schon eine Kluft zwischen den Clubs.

Die 50+1-Regel bezeichnete er als "romantisch und schön in der Theorie". Die nur in Deutschland bestehende Regelung besagt, dass Stammvereine die Mehrheit an ausgegliederten Profi-Kapitalgesellschaften behalten müssen.

