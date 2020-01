LIVESport-Tag im Live-Blog

Verwirrung um Wechsel von Emre Can geht weiter

29.01.2020, 13:00 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die Handballerinnen vom BVB treten im letzten Hinrundenspiel in der Handball-Bundesliga gegen die Kurpfalz Bären aus Ketsch an. Momentan steht das Team aus Ketsch zwar mit erst drei Pluspunkten am Tabellenende, im letzten Spiel haben die Handballerinnen rund um Trainerin Katrin Schneider aber ein Unentschieden gegen Blomberg geholt und damit auf sich aufmerksam gemacht.

In Spanien hat sich eine Wende ergeben, die Auswirkungen bis nach Dortmund hat. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der geplante Wechsel von Paco Alcácer auf der Kippe. Offenbar ist der Wechsel von Rodrigo Moreno zum FC Barcelona geplatzt. Damit braucht Valencia keinen neuen Spieler. Für Alcácer ist das alles andere als gut, denn der sollte dort in die Fußstapfen Rodrigos treten. Damit könnte auch der Wechsel von Emre Can nach Dortmund auf der Kippe stehen. Die Borussia braucht finanzielle Mittel, um den Nationalspieler von Juventus Turin zu verpflichten. Doch die Zeit wird knapp, denn am Freitag um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland.

Erling Haaland hat beim BVB einen Traumstart hingelegt. In seinem ersten Match für die Dortmunder schoss er gleich drei Tore und das Team zum Sieg. Ein unbezahlbarere Spieler? Fast. Denn wie die Kollegen der "Bild" berichten, hat der Stürmer auf eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bestanden. Demnach dürfte der neue BVB-Fußball-Star für 75 Millionen Euro weiterziehen.

Verwirrung bei Borussia Dortmund: Kommt Emre Can? Geht Paco Alcacer? In Dortmund herrscht Verwirrung. Die "Bild" berichtet: BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Can sollen sich über einen Wechsel des deutschen Nationalspielers von Juventus Turin zu den Schwarz-Gelben grundsätzlich einig sein. Demnach soll der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag mit einer Gültigkeit über vier Jahre bekommen. Das Problem sei allerdings, dass noch eine Einigung zwischen dem Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga und dem Titelverteidiger und Spitzenreiter der italienischen Serie A ausstehe.

Guten Morgen, Dortmund. Auch heute finden Sie, wie jeden Montag bis Freitag, hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt.