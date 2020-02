LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Ultras randalieren in Dortmund – trotz 5:0-Sieg

03.02.2020, 07:39 Uhr | t-online.de, vss

BVB-Ultras schwenken ihre Fahnen: In der Dortmunder Innenstadt haben einige BVB-Fans am Morgen nach dem Spiel randaliert. (Quelle: foto2press/Archivbild/imago images)

Ultras der Borussia Dortmund haben am Sonntagmorgen trotz des 5:0-Sieges des BVB gegen Union Berlin in der Innenstadt von Dortmund randaliert. Die Polizei nahm 16 Verdächtige in Gewahrsam und leitete gegen neun von ihnen im Alter von 22 bis 27 Jahren Ermittlungen wegen besonders schweren Landfriedensbruchs ein, wie ein Sprecher mitteilte. Viele von ihnen seien Mitglieder einer Ultra-Gruppierung. Mehrere Anrufer hätten über den Notruf von einer etwa 50-köpfigen Gruppe berichtet, die grölend und randalierend durch die Straßen laufe. Aus der Gruppe heraus sei zudem ein Streifenwagen mit Bierflaschen beworfen worden.

