Michael Zorc verrät Details zu Erling-Haaland-Deal

05.02.2020, 13:47 Uhr | t-online.de, vss

Als jüngster Torschütze der DFB-Pokal-Geschichte geht der BVB-Star Giovanni Reyna, auch "Gio", in die Geschichtsbücher ein, wie der BVB twittert. Für die nächste Runde hat es dennoch nicht gereicht.

Der Transfer von Stürmer-Megatalent Erling Haaland war für Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc einer der "schwersten" seiner Karriere. "Wir haben bei Erling in ein ziemlich hohes Regal gegriffen, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich weitere namhafte Vereine intensiv um ihn bemüht haben", sagte der 57-Jährige in einem Interview der "Sport Bild" am Mittwoch. Sogar an Heiligabend habe er um 16 Uhr noch mit Haalands Berater Mino Raiola telefoniert. "Und ja: Wenn wir die Zusage von einem Spieler seiner Klasse bekommen, dann freue ich mich immer noch wie ein kleiner Junge."

Man habe sich gegen Clubs wie Leipzig, Juventus Turin und Manchester United durchgesetzt, weil man dem 19-jährigen Norweger das beste Gesamtpaket für seine weitere Entwicklung geboten habe. Überzeugt habe ihn auch ein Video, auf dem emotionale Bilder von der Südtribüne zu sehen waren: "So eins haben wir ihm in der Tat geschickt, das ist richtig. Es hat ihm ganz gut gefallen, denke ich." Die Atmosphäre in der Dortmunder Arena beflügele ihn: "Er explodiert dann förmlich auf dem Rasen. Seine Körpersprache ist für einen 19-Jährigen beeindruckend."

Der kommende Winterligaspieltag der Minors und Majors am Wochenende wurde aus organisatorischen Gründen verlegt, wie die Dortmund Wanderers auf Facebook mitteilten. Statt in Köln findet der Spieltag am Samstag nun in Düsseldorf statt. Und zwar in der Alten Sporthalle Koblenzer Straße in der Theodor-Litt-Straße 2.

Der ASC 09 Dortmund ist ins Viertelfinale des Kreispokals eingezogen. Doch einen Grund, zu feiern, gab es trotzdem nicht. Ein wichtiger Spieler wird erstmal fehlen: Mike Schäfer. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, hat sich der wichtige Spieler nach einem Foul eines TuS-Spielers verletzt. Er habe einen dicken Knöchel, heißt es da. Wann er wieder spielen könne, ist unklar.

Nach der gestrigen Blamage gegen den SV Werder Bremen sagt Torhüter Marwin Hitz: "Bremen war in der ersten Halbzeit effizienter. Das 3:1 war sehr unglücklich, weil wir uns gerade ein Übergewicht erspielt hatten. Gegen Ende hätten wir die Verlängerung verdient gehabt."

Der frühe Pokal-K.o. schon im Achtelfinale schlug Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre schwer auf den Magen. "Wir waren einfach zu lethargisch", sagte der Schweizer nach der überraschenden 2:3-Niederlage beim Abstiegskandidaten Werder Bremen und setzte dazu eine bekümmerte Miene auf.

Besonders in der ersten Halbzeit fanden die Gäste überhaupt nicht ins Spiel, mit ungewöhnlicher Unruhe verfolgte Favre den Auftritt seiner Schützlinge im Weserstadion.

Große Streiterei nach einem Foul an Giovanni Reyna vom BVB: Das frühe Aus der Dortmunder im DFB-Pokal enttäuscht Trainer Favre. (Quelle: Bergmann/imago images)



