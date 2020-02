LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB könnte Ex-Spieler Alexander Isak zurückholen

07.02.2020, 13:30 Uhr | t-online.de, vss

Die Handballer vom ASC 09 Dortmund müssen am Sonntag wieder ran. Nach zwei Derby-Heimsiegen will der ASC diese Serie auch gegen den TV Brechten fortführen. Die Jungs aus Brechten spielen jedoch ebenfalls eine bisher sehr gute Saison und sind dem ASC punktemäßig überlegen. Doch den Heimvorteil werde ASC-Handballer ausnutzen und an der Leistung der Vorwoche anknüpfen.

Gameday für die Eisadler Dortmund! Sie treffen heute um 20 Uhr auswärts auf EHC Troisdorf. 17 Mal sind die Dortmunder nun schon ungeschlagen, auf ein 18. Mal hoffen sie. Wir sind gespannt.

BVB-Sportchef Michael Zorc ist zum Ende einer Pressekonferenz stinksauer. Er wünscht sich mehr Respekt für Kapitän Marco Reus. Reus wurde zuletzt immer angegangen. Seine Leistung lasse im Vergleich zu Haalands und Sanchos zu Wünschen übrig. Zorc und Trainer Lucien Favre sehen das anders. "Wie mit Marco Reus umgegangen wird, ist unter aller Sau. Er hat 50 Mal das 1:0 für uns geschossen. Er ist unser Kapitän und ein Dortmunder Junge. Da erwarte ich mehr Respekt."

Nach der Analyse zum Oberligisten ASC 09 Dortmund am Mittwoch folgt nun der Blick auf die Westfalenliga mit dem FC Brünninghausen und BSV Schüren. Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld, schauen aber in unterschiedliche Richtungen. t-online.de-Autor Johannes Hülstrung erklärt, wieso.

Letzten Sommer ist Alexander Isak von Borussia Dortmund in die spanische Liga zu Real Sociedad gewechselt. Doch offenbar könnte der Stürmer trotz eines laufenden Vertrags bis 2024 zurückkommen. Die Dortmunder sollen sich ein Rückkaufsrecht gesichert haben. Die Summe soll für den BVB demnach bei unter 30 Millionen liegen, andere Klubs zahlen mehr als das Doppelte. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

