LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB pokert um Paris St. Germain-Star

06.03.2020, 15:20 Uhr | t-online.de, vss

Jadon Sancho und Thomas Meunier: Beide könnten in der kommenden Saison Teamkollegen sein. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die Handball-Juniorinnen des BVB haben ein sportliches Wochenende vor sich. Samstag und Sonntag geht es in der Halle Hacheney wieder um den Ball. Das Drittliga-Spiel findet morgen um 16 Uhr gegen Köln statt. Sonntag geht es für die B-Jugend um 16.30 Uhr um den Einzug ins Finale der Westfalenmeisterschaft.

Ultras aus ganz Deutschland haben Proteste für den anstehenden Spieltag angekündigt. Die Fangruppierungen fordern vom DFB die Abschaffung von Kollektivstrafen. Zudem werfen sie dem DFB Zensur vor. Auch darunter: die BVB-Ultras The Unity 2001. Beim Borussen-Duell gegen Mönchengladbach könnte es also auch Ärger geben. Michael Zorc hat sich kürzlich noch für die Ultras ausgesprochen.

Kommende Woche fliegt das Team der Borussia Dortmund nach Paris, um sich im Achtelfinale der Champions League gegen Paris St. Germain zu duellieren. Doch zum Schutz der Spieler vorm Coronavirus wird der BVB mit einer eigenen Maschine fliegen. Generell gilt zurzeit Vorsicht bei den Dortmundern. Das Team trainiert nicht mehr öffentlich, es werden keine Selfies mit Fans gemacht oder Autogramme gegeben.

Für die Dortmunder Eisadler ist heute Gameday angesagt. Um 20 Uhr müssen sie gegen die Wiehl Penguins im Eissportzentrum Westfalen ran. Zuletzt mussten die Dortmunder sich mit einem 6:5 den Pinguinen geschlagen geben. Als Unterstützung gibt es einen besonders flauschigen Gast: Emma, das BVB-Maskottchen ist vor Ort und wird "sich in die Kabine der Mannschaft schleichen, sich am Grill versuchen" und selbstverständlich Adler Horst aushelfen.

Auch in diesem Jahr findet wieder die Streetbasketball-Tour durch Nordrhein-Westfalen statt. Mit dabei ist wie im vergangenen Jahr der TVE Dortmund Barop. Halt macht die Tour am 6. Juni dieses Jahres auf dem Phoenix-Platz.

Neben Jude Bellingham ist der BVB offenbar noch an einem anderen Talent dran. Wie "Les Sports" berichtet, sollen der BVB und der FC Bayern München an Thomas Meunier von Paris St. Germain interessiert sein. Dessen Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Die Borussia Dortmund soll sogar schon in Kontakt mit dem Belgier gestanden haben.

Für die Damenmannschaft des Dortmunder Lacrosse-Teams geht es wieder sportlich zu. Am morgigen Samstag beginnt die Rückrunde. Die Winterpause ist vorbei. Als erstes müssen die Spielerinnen in Düsseldorf ran. Um 10.15 Uhr wird die Rückrunde mit der Partie eröffnet.

Als nahezu perfekt ist der Transfer von Jude Bellingham zum BVB bezeichnet worden, doch noch ist nicht endgültig entschieden, ob der 16-Jährige nach Dortmund kommt. Die Zeichen sollen jedoch nicht schlecht für die Borussen stehen. Nicht nur, dass Bellingham selbst sich mit dem Klub geeinigt haben soll, auch sein bisheriger Verein Birmingham City habe sich laut "The Athletic" mit dem Bundesligisten geeinigt. Damit könnte der BVB Manchester United nach Erling Haaland erneut ein Talent wegschnappen, denn auch die sollen bereits seit Sommer 2017 interessiert sein. Lesen Sie mehr bei den Kollegen von "Transfermarkt".

Herzlich willkommen zurück. Auch zum Ende der Woche gibt es wieder sportliche Nachrichten zum BVB und restlichen Lokalsport aus Dortmund für Sie, bevor es ins Wochenende geht. Viel Spaß damit!