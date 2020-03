LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Derby gegen Schalke wird wohl Geisterspiel

09.03.2020, 07:26 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Nachdem die BVB-Fans am Samstag im Stadion den Sieg im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach ausgiebig feiern konnten, werden sie die kommenden Spiele wohl auf dem Bildschirm oder einer Leinwand verfolgen müssen. Die bevorstehenden Bundesligaspiele werden auf Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Geisterspielen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will das umsetzen.

