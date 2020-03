LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Derby gegen Schalke wird wohl Geisterspiel

09.03.2020, 10:52 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Sehnsüchtig hat Emre Can darauf gewartet, in die Bundesliga zurückzukehren. Mit seinem Transfer zum BVB war es dann endlich soweit. Bis 2024 läuft sein Vertrag bei der Borussia. Emre Can scheint zufrieden. "Ich wollte zu einem Verein, für den ich wichtig sein kann, wo ich gebraucht werde. Das ist in Dortmund der Fall", erklärt der Nationalspieler im Interview mit "Kicker". "Die Borussia passt gut zu mir – und umgekehrt", ergänzt er. Und das Geld sei zwar wichtig, aber nicht alles.

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League von Borussia Dortmund wird ebenfalls zum Geisterspiel. Die Sportzeitung "L'Équipe" berichtete, dass ein Austragung des Spiels mit Zuschauern immer unwahrscheinlicher werde. Eine Entscheidung könnte dazu heute fallen. Am Sonntag sei bereits das komplette Prinzenparkstadion desinfiziert worden. Das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 gewonnen.

Die Dortmunder Eisadler haben sich den Real Stars Bergisch-Gladbach am Wochenende stellen müssen und mit 4:6 einen Sieg geholt. Der zweite an einem Wochenende. Denn schon gegen Wiehl waren die Eisadler erfolgreich: Mit einem 5:2 wurde abgepfiffen.

Nachdem die BVB-Fans am Samstag im Stadion den Sieg im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach ausgiebig feiern konnten, werden sie die kommenden Spiele wohl auf dem Bildschirm oder einer Leinwand verfolgen müssen. Die bevorstehenden Bundesligaspiele werden auf Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Geisterspielen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will das umsetzen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Herzlich willkommen zurück. Wir hoffen Sie hatten ein schönes Wochenende. Auch heute gibt es wieder sportliche Nachrichten zum BVB und restlichen Lokalsport aus Dortmund für Sie. Viel Spaß damit!