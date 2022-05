Natürlich auch der Pokalsieg 1989, als 40.000 Anhänger Berlin schwarz-gelb einfärben und ein stolzer Kapitän den goldenen Pott in die Höhe streckt. Oder die Deutsche Meisterschaft 1996, als "Susi" im Saisonendspurt Vollbart trägt – bis er die Schale wieder in Händen hält.

Und Michael Zorc schreibt auch Geschichte, als sich sein sportlicher Abschied langsam andeutet – er dies mit seinem Ehrgeiz und Einsatz aber nur bedingt wahrhaben möchte. Im Mai 1997 lässt ihn Ottmar Hitzfeld ausgerechnet im Derby gegen Schalke, für ihn als Ur-Dortmunder jedes Mal etwas ganz Besonderes, 75 Minuten auf der Bank schmoren.

Vom Spieler zum Sportdirektor

Seine ganze Wut legt Zorc in den Schuss in der 84. Minute, der zum 1:0-Sieg einschlägt – und die Mitspieler müssen den sonst so ruhigen und besonnenen Profi auf dem Platz einfangen, als er lautstark Richtung Trainerbank schimpft. Knapp vier Wochen später ist der Triumph in der Champions League für viele Fans erst rundum perfekt, als der vehement geforderte Zorc in der 89. Minute endlich eingewechselt wird. Beim Gewinn des Weltpokals Ende 1997 in Tokio steht er noch mal in der Startelf – und trifft prompt zur Dortmunder Führung.

Bei seinem Karriereende 1998 war klar, dass einer wie er dem Verein erhalten bleiben muss. Und doch gestaltete sich der Überhang vom erfolgreichen Spieler in die sportliche Führung für Michael Zorc in den ersten Jahren schwierig. Erst fehlte es neben einem Manager Michael Meier an der nötigen Entscheidungskompetenz, dann als alleinverantwortlicher Sportdirektor bei der fast insolventen Borussia am nötigen Geld. Zorc aber blieb sich und seinem Klub treu, emanzipierte sich in seiner neuen Rolle, arbeitete ebenso akribisch wie besonnen – und landete seinen größten Coup, als er 2008 Jürgen Klopp als neuen Trainer zum BVB holte.

Die Ă„ra Klopp und Zorc

Der Rest ist Legende: Das Duo Klopp und Zorc formte eine Mannschaft, die sich mit ihrem Vollgasfußball in die Herzen von Fußball-Deutschland spielte, ganz Europa aufmischte und 2012 erstmals in der BVB-Historie das Double aus Meisterschaft und Pokal nach Dortmund holte. Was er als Spieler in Sachen Titelsammlung und Gänsehautmomenten begonnen hatte, setzte Michael Zorc als Sportdirektor nahezu nahtlos fort.

Wenn auch jetzt mehr im Hintergrund und nicht mehr im Rampenlicht; mit seiner Arbeit und seinem Namen ist eine der erfolgreichsten Epochen in 113 Jahren Vereinsgeschichte verbunden. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt seinem guten Händchen bei Transfers geschuldet, die oftmals sogar spektakulär gut waren, sowohl sportlich als auch finanziell – von Dede, Subotic und Hummels über Barrios, Kagawa und Lewandowski bis hin zu Reus, Aubameyang und Sancho.