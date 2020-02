Klassenfahrten abgesagt

Schüler mobben Lehrer an Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf

04.02.2020, 08:56 Uhr | t-online.de

Eine Schülerin schreibt in ein Heft: Mehrere Kinder eines Gymnasiums in Düsseldorf sollen Lehrer in sozialen Medien gemobbt haben. (Quelle: Westend61/Symbolbild/imago images)

Schüler eines Düsseldorfer Gymnasium haben Lehrer in sozialen Netzwerken beleidigt und bloß gestellt. Daraufhin hat die Schulleitung Klassenfahrten abgesagt. Eltern fordern deshalb die Absetzung der Rektorin.

Mehrere Lehrer des Max-Planck-Gymnasiums in Düsseldorf sind in sozialen Medien beleidigt worden. Daraufhin hat die Rektorin Corinna Lowin mehrere Klassenfahrten abgesagt. Doch vonseiten der Eltern hagelt es deshalb scharfe Kritik. Zuerst berichtete "RP Online".

Zahlreiche negative Beiträge über Lehrkräfte seien auf Instagram, Whatsapp und anderen sozialen Medien verschickt worden. Diese Äußerungen seien rufschädigend, diffamierend und beleidigend, berichtet der "General-Anzeiger" unter Berufung auf einen Elternbrief. Diesen hat Corinna Lowin an Eltern und Schüler herausgeschickt. "Die für uns bisher namentlich zuordbaren Einträge sind in unterschiedlichen Jahrgangsstufen verordnet und erfahren eine große Zustimmung weiterer Nutzer durch bewusst gesetztes Liken", steht darin.

Die Vorfälle seien zutiefst kränkend. Derzeit befinde man sich in einer "schulischen Krise". Die Schulleitung hat deshalb mehrere Klassenfahrten gestrichen, um ein Zeichen zu setzen. So finden Fahrten nach Trier und Frankreich de Fachschaften Latein und Französisch der neunten Klassen nicht mehr statt. Das Austauschprogramm mit einer spanischen Schule werde nur aufrecht erhalten, "um die spanischen Kollegen nicht zu irritieren", berichtet das Blatt unter Berufung auf Corinna Lowin. Man möchte den Kontakt zur Partnerschule auch nicht aufs Spiel setzen, heißt es weiter.

"Pädagogische Fähigkeiten aus den 70er Jahren"

Doch diese Maßnahme stößt nicht gerade auf Verständnis. Eltern sind bestürzt, es hagelt Kritik. Es wird sogar die Absetzung der Rektorin gefordert. Gesprochen wird von "pädagogischen Fähigkeiten aus den 70er Jahren" in einem Brief von "besorgten Eltern" – so wurde der zweiseitige Brief unterschrieben. Die Eltern bezeichnen die Maßnahme als Kollektivstrafe, die auch unbeteiligte Schüler trifft, betonen aber auch, dass sie gegen Mobbing jeglicher Art sind. Wichtiger seien Konzepte, wie mit Mobbing in sozialen Medien umzugehen sei.

"Ich stehe hinter meinen Lehrern. Und das Kollegium auch hinter der Entscheidung, die Klassenfahrten nicht stattfinden zu lassen", zitiert das Blatt die Schulleiterin. Trotzdem wolle sie das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und Lehrern wiederherstellen. Auch Präventionsschulungen der Polizei sollen durchgeführt werden.