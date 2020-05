Kreative Lösung in der Corona-Krise

Drei Paare heiraten im Düsseldorfer Autokino

05.05.2020, 07:12 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Krise dürfen Hochzeiten derzeit nicht mit Gästen stattfinden. In Düsseldorf haben sich mehrere Paare eine besondere Lösung für das Problem überlegt: Sie heiraten im Autokino.

In Düsseldorf heiraten am Dienstag drei Paare im Autokino. Wegen der Corona-Pandemie muss die Zeremonie derzeit eigentlich ohne Publikum stattfinden. Doch im Autokino ist das anders: Die Trauung kann aus 30 Autos verfolgt werden. Den Ton können die Insassen über das Autoradio mithören. Die erste Trauung am Vormittag wird Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) vollziehen.

Die aktuellen Einschränkungen durch das Coronavirus erforderten kreative Lösungen in allen Lebensbereichen, erklärte das Stadtoberhaupt. Im Autokino auf dem Parkplatz der Messe wurden in den vergangenen Wochen bereits Gottesdienste, Konzerte und Filmvorführungen veranstaltet. Es wird von der städtischen Veranstaltungsagentur vermarktet.

Das Paar, das Geisel trauen wird, will sich rot-weiß gekleidet das Ja-Wort geben. Das sind die Farben des Düsseldorfer Fußballclubs Fortuna. Der Traditionsverein feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Die anderen Paare werden von einem Standesbeamten verheiratet.