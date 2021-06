Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf startet am 19. Juni ins erste Training

04.06.2021, 13:18 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf startet am 19. Juni mit dem neuen Chefcoach Christian Preußer ins erste Training zur neuen Saison. Bereits drei Tage zuvor stehen medizinische Untersuchungen und der Laktattest an. Wie der Club am Freitag weiter mitteilte, wird das Team vom 2. bis 9. Juli ein Trainingslager im Mühlviertler Hochland in Österreich beziehen. In der Zeit vom 23. bis 25. Juli steht der erste Spieltag in der 2. Liga an.