Düsseldorf

Frauen werden im Schnitt mit 30,1 Jahren erstmals Mutter

08.06.2021, 10:59 Uhr | dpa

Das durchschnittliche Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes ist im vorigen Jahr in Nordrhein-Westfalen gestiegen. 2020 waren diese Frauen im Schnitt 30,1 Jahre alt, das waren 0,1 Jahre mehr als 2019. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, waren die Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt ein Jahr älter als zehn Jahre zuvor. Das Landesamt stellte auch regionale Unterschiede fest: In Gelsenkirchen waren Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im Schnitt 28 Jahre alt und damit NRW-weit die jüngsten Mütter. Frauen in Düsseldorf bekamen im Durchschnittsalter von 32,1 Jahren ihr erstes Kind.