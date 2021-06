Düsseldorf

Jazz Rally und Frankreichfest fallen aus

09.06.2021, 16:03 Uhr | dpa

Jazz Rally und Frankreichfest fallen in diesem Jahr in Düsseldorf aus. Wegen der Corona-Pandemie müssten sie auf das nächste Jahr verschoben werden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung würden Großveranstaltungen wie Musik-Festivals und Stadtfeste erst ab 1. September unter Auflagen wieder genehmigt.

Neuer Termin für das Jazzfestival sei der 2.-5. Juni 2022 (Pfingsten). Bereits erworbene Tickets werden ab Montag, den 14. Juni 2021, dort zurückerstattet, wo das Ticket ursprünglich gekauft wurde. Das Düsseldorfer Frankreichfest werde Anfang Juli 2022 stattfinden.