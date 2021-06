Düsseldorf

Keine FFP2-Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen in NRW

12.06.2021, 22:06 Uhr | dpa

Im Öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen gilt seit Samstag keine Pflicht mehr zum Tragen einer FFP2- oder KN95-Maske. Wie aus der neuen Coronaschutz-Verordnung des Landes hervor geht, reicht nun eine sogenannte OP-Maske. Das Verkehrsministerium wies bei Twitter auf die Neuerung hin. Ende April war mit der sogenannten Bundes-Notbremse die landesweite Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Bussen, Bahnen und an Haltestellen eingeführt worden. Vorher hatte ebenfalls eine OP-Maske genügt.

Der Düsseldorfer Verkehrsbetrieb Rheinbahn schrieb am Samstag bei Facebook: "Uuuupsss... Manchmal kommen Lockerungen schneller als gedacht", und wies ebenfalls auf die Änderung hin. "FFP2-Masken sind natürlich auch weiterhin gerne gesehen", so die Rheinbahn.