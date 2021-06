In Düsseldorf, Köln, Bochum und Co.

Mehrere Kinos in NRW öffnen wieder

17.06.2021, 10:54 Uhr | dpa, t-online

Die UCI Kinowelt in Düsseldorf (Symbolbild): Auch in Köln, Bochum und Duisburg können einige UCI-Kinos wieder besucht werden. (Quelle: imagebroker/Karl F. Schöfmann/imago images)

Nach langer Corona-Pause öffnen einige Kinosäle in NRW heute wieder. Ab Donnerstag können Zuschauer in einigen Städten wieder Filme auf der großen Leinwand sehen.



Zuschauer können ab heute in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit in mehreren Filmhäusern wieder vor großer Leinwand Platz nehmen, wie die UCI als einer der größten Kinobetreiber in Deutschland ankündigte.

Mit Familienfilmen, Komödien und Action melden sich einige Kinos nach mehr als halbjähriger Zwangspause wieder zurück. So laden die UCI-Kinos in Düsseldorf, Neuss, Duisburg, Paderborn, in Bochum im Ruhr Park sowie in Köln im Hürth Park wieder ein.

Seit Wochen sinkende Neuinfektionswerte machen die Vorführungen vor Publikum unter Hygieneauflagen möglich. Vorstellungen mit getesteten, geimpften oder genesenen Besuchern lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen regional zu. "Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Kinobesucher das UCI-Kinoerlebnis in der sichersten Umgebung genießen können", so Ramón Biarnés, Geschäftsführer der ODEON Cinemas Group Southern Europe.

Im Juni stehen demnach in den UCI-Kinos Filme wie “Cruella”, “Catweazle” und “A Quiet Place 2” auf dem Programm.

Anders als der Kinobetreiber UCI will die Mehrheit der Kinos mit der Wiedereröffnung allerdings bis 1. Juli warten. Bisher waren wegen dem guten Wetter insbesondere Autokinos gut besucht gewesen.