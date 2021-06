Unfälle auf der A57

Klärschlamm verteilt sich über 12 Kilometer auf Autobahn

23.06.2021, 08:38 Uhr | dpa, fas

Teils knöchelhoher Klärschlamm hat sich am Mittwochmorgen auf der A57 von Krefeld in Richtung Köln verteilt. Durch die glatte Fahrbahn kam es zu Unfällen.

Wegen ausgelaufenen Klärschlamms ist die Autobahn 57 bei Krefeld in Richtung Köln gesperrt worden. Am frühen Mittwochmorgen habe sich auf Höhe der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt die Ladeklappe eines Kipplasters geöffnet, woraufhin sich große Mengen an Klärschlamm über die Autobahn ergossen hätten, heißt es in einem Bericht der Polizei Düsseldorf.

Erst in Höhe des Autobahnkreuzes Kaarst – rund 12 Kilometer weiter – habe der Fahrer den Verlust seiner Ladung bemerkt und angehalten. Der Schlamm sei teils knöchelhoch auf der Autobahn gewesen, teilte die Polizei mit.

Aufgrund der glatten Fahrbahn sei es zu Unfällen gekommen, bei denen zwei Lkw und drei Autos beschädigt worden seien. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Für die Reinigungsarbeiten werde die A57 in Richtung Köln zwischen Krefeld-Gartenstadt und dem Autobahnkreuz Kaarst noch bis in die Mittagsstunden gesperrt sein.