Einschlägig vorbestraft

Elfjährige sexuell missbraucht – Polizei fasst Verdächtigen

24.07.2021, 18:31 Uhr | t-online

Die Polizei in Krefeld hat einen 51-Jährigen festgenommen, der Mitte Juli eine Elfjährige sexuell missbraucht haben soll. Nach einer Fotofahndung hatten sich mehrere Zeugen gemeldet.

In Krefeld hat die Polizei einen polizeibekannten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 17. Juli eine Elfjährige sexuell missbraucht zu haben. Am Freitag waren nach einem Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf, Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlich worden. Daraufhin hätten sich mehrere Zeugen gemeldet, erklärte die Polizei am Samstag.

Der Moerser sei in der Krefelder Wohnung eines Angehörigen angetroffen und festgenommen worden, hieß es weiter. Der 51-Jährige sei einschlägig polizeibekannt und bereits im Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter der Polizei des Landes NRW. Er wird vernommen und soll am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mann steht im Verdacht, eine Elfjährige am 17. Juli gegen 20.50 Uhr in der Krefelder Innenstadt verfolgt zu haben. An der Petersstraße soll er ihr laut Polizeimitteilung in einen Hausflur gefolgt sein und sie dort sexuell missbraucht haben. Anschließend flüchtete er.