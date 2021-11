Lebensgefährlich verletzt

Mann torkelt auf Gleisen und wird von Straßenbahn erfasst

01.11.2021, 09:56 Uhr | t-online, fas

Erneut ein schwerer Unfall mit einer Düsseldorfer Straßenbahn: Ein Mann lief mit seinem Fahrrad auf den Gleisen und wurde von der Bahn erfasst. Er wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr Düsseldorf ist am Sonntag zu einem Einsatz mit schwerem Gerät alarmiert worden: Ein Mann war am späten Abend zu Fuß auf der Kruppstraße unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Mann habe dabei ein Fahrrad geschoben und sei im Bereich der Straßenbahngleise in entgegengesetzter Richtung gelaufen. Eine fahrende Straßenbahn der Linie 706 habe ihn dann erfasst.

Der Mann sei unter der Straßenbahn eingeklemmt worden, die Feuerwehr musste die Bahn deshalb mit schwerem Gerät anheben, um ihn zu befreien. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum der Mann inmitten der Gleise lief, war zunächst unklar. Möglicherweise war Alkohol im Spiel, der Mann sei mit dem Rad getorkelt, sagte der Polizeisprecher.

Erst am Freitag war ein 40-jähriger Mann unter einer Straßenbahn eingeklemmt worden, als er die Gleise überqueren wollte. Auch er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.