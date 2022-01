Düsseldorf

Einheitliche Grenze: Max. 750 Zuschauer beim Fußball in NRW

11.01.2022, 14:42 Uhr | dpa

Karl-Josef Laumann äußert sich in der Staatskanzlei zur Corona-Schutzverordnung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Quelle: dpa)

In Nordrhein-Westfalen gilt ab Donnerstag für alle überregionalen Veranstaltungen eine einheitliche Obergrenze von maximal 750 Zuschauern. Das werde dann auch für Fußballstadien wirksam, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung in Düsseldorf. "Wir brauchen eine Regelung, die vor Gericht standhält", sagte er. Daher gebe es nun eine Vereinheitlichung für alle Großveranstaltungen.