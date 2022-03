Düsseldorf

NRW: Wirtschaftsaußenbüros in Russland geschlossen

02.03.2022, 10:56 Uhr | dpa

Als Reaktion auf Russlands Krieg in der Ukraine ruht ab sofort die Arbeit der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsaußenbüros in Moskau und St. Petersburg. Die landeseigene NRW-Global Business GmbH unterhalte in Russland diese beiden Büros, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Aufgrund der schwierigen politischen Rahmenbedingungen habe die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in St. Petersburg bereits Ende 2021 erste Schritte zur Schließung dieser Repräsentanz eingeleitet. Im Laufe dieses Jahres solle das Büro endgültig geschlossen werden - anders als in Moskau, wo die Mitarbeiterin gleichzeitig Repräsentantin des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft sei.