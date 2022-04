Düsseldorf

55-Jähriger in Düsseldorf beinahe umgebracht

27.04.2022, 14:34 Uhr | dpa

Ein 55-Jähriger ist in Düsseldorf beinahe umgebracht worden. Der Mann sei von einer Zeugin lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung liegend entdeckt worden, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Die Zeugin habe am Dienstag die Rettungskräfte verständigt und der 55-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Zeitweise bestand bei dem Opfer Lebensgefahr. Der Mann sei nicht ansprechbar gewesen. Bei den Ärzten kam der Verdacht auf, dass die Verletzungen von einem Gewaltverbrechen stammen könnten. Dieser Verdacht habe sich durch die Ermittlungen erhärtet.

Ermittelt werde wegen versuchten Totschlags, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zur Art der Verletzungen und einer etwaigen Tatwaffe hielten sich die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Einbruchspuren seien an der Wohnung nicht entdeckt worden.