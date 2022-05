Kita-Eltern kritisieren Warnstreiks: "Untragbarer Zustand"

Die geplanten bundesweiten Warnstreiks der Kita-Besch├Ąftigten sind beim Landeselternbeirat (LEB) der Kindertageseinrichtungen in NRW auf Kritik gesto├čen. "Wieder einmal sind es die Eltern, die spontan nach einer Betreuungsm├Âglichkeit suchen oder dem eigenen Arbeitgeber absagen m├╝ssen", hei├čt es in einer Mitteilung von Montagabend. Nach zwei Jahren mit Kita-Schlie├čungen, Quarant├Ąnema├čnahmen und Betreuungsk├╝rzungen sei dies ein untragbarer Zustand f├╝r Kinder und Eltern.

Am Mittwoch sind Erzieherinnen, Kinderpfleger, Sozialassistentinnen und andere Berufsgruppen aus Kitas und Ganztagseinrichtungen in Schulen zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen f├╝r die bundesweit rund 330.000 Besch├Ąftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten im kommunalen Bereich. Die Gewerkschaft Verdi fordert dabei eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Ma├čnahmen gegen den Fachkr├Ąftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit. Die dritte Verhandlungsrunde soll am 16. Mai in Potsdam beginnen.