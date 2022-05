Die Arbeitsmarktzahlen f├╝r April zeigen einen positiven Trend in Nordrhein-Westfalen auf. Die Zahlen der Agentur in D├╝sseldorf seien trotz Krieg in der Ukraine und die Folgen der Pandemie "solide".

Trotz des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie erweist sich der Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen als bemerkenswert stabil. "Die Zahl der Arbeitslosen ist im zur├╝ckliegenden Monat auf den zweitniedrigsten Stand in einem April seit 1992 gesunken", sagte der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur f├╝r Arbeit, Thorsten Withake, am Dienstag in D├╝sseldorf.