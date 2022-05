NRW will Energiepauschale auch für Rentner und Studierende

Die nordrhein-westf├Ąlische Landesregierung setzt sich daf├╝r ein, dass die vom Bund geplante Energiepreispauschale von 300 Euro auch an Rentner, Studierende und Auszubildende ausgezahlt wird. Ein entsprechender Antrag solle am Mittwoch im Bundesrat eingebracht werden, sagte NRW-Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) am Dienstag in D├╝sseldorf vor Journalisten.