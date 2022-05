Tarifkonflikt: Land will Verhandlungen ermöglichen

In den Konflikt um einen Tarifvertrag "Entlastung" f├╝r die Fach- und Pflegekr├Ąfte an den sechs nordrhein-westf├Ąlischen Unikliniken kommt Bewegung. Die Landesregierung k├╝ndigte am Dienstag den Austritt der Unikliniken aus dem Arbeitgeberverband des Landes NRW (AdL NRW) an, damit die Unikliniken eigene Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi f├╝hren k├Ânnen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte der AdL zuvor die Tarifgemeinschaft der L├Ąnder (TdL) um Zustimmung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen f├╝r einen Entlastungstarifvertrag gebeten. In ihrer Mitgliederversammlung am 2. Mai habe die TdL dies jedoch abgelehnt.