NRW stellt rund 1,1 Millionen Euro für Ukraine-Helfer bereit

Nordrhein-Westfalen stellt rund 1,1 Millionen Euro f├╝r ehrenamtliche Helfer bereit, die ukrainische Fl├╝chtlinge unterst├╝tzen. Einen entsprechenden Brief hat NRW-Fl├╝chtlingsminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag an alle NRW-B├╝rgermeister und Landr├Ąte geschickt, wie eine Ministeriumssprecherin best├Ątigte. Sie sollen die Verteilung des Geldes an Helfer und Initiativen koordinieren, hei├čt es darin. Je nach Gr├Â├če erhalten die Kommunen zwischen 15.000 und 25.000 Euro. In dem Brief, ├╝ber den zuerst die "WAZ" berichtet hatte, hei├čt es: "Die Landesregierung begr├╝├čt das Engagement der vielen Helferinnen und Helfer ausdr├╝cklich und m├Âchte die niederschwelligen Angebote mit einer kleinen finanziellen Anerkennung unterst├╝tzen."