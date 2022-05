Erste ukrainische Lehrkräfte an Schulen in NRW eingestellt

Erste ukrainische Lehrkr├Ąfte an Schulen in NRW eingestellt

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen haben erste Lehrkr├Ąfte aus der Ukraine eingestellt. Insgesamt 61 ukrainische Lehrerinnen und Lehrer seien bisher aufgenommen worden oder st├╝nden kurz vor der Einstellung, teilte Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch mit. Weitere 185 Lehrkr├Ąfte h├Ątten konkretes Interesse an der Arbeit bekundet.

"Wenn ukrainische Lehrkr├Ąfte den Weg an unsere Schulen finden, dann ist das f├╝r alle Beteiligten ein Gewinn", sagte Gebauer. Die Lehrkr├Ąfte h├Ątten die M├Âglichkeit, ihrem Beruf in einem sicheren Umfeld nachzugehen. Zudem k├Ânnten sie die gefl├╝chteten Kinder besonders gut "beim Ankommen" begleiten.

Die Zahl der vor dem russischen Angriffskrieg gefl├╝chteten ukrainischen Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen an den NRW-Schulen stieg weiter an. Inzwischen besuchen nach Angaben des Schulministeriums mehr als 18 230 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine Schulen in NRW. In der Vorwoche lag die Zahl bei rund 14 700.