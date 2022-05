Liberale in NRW setzen klare Linien für Zeit nach der Wahl

Vier Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp auf einem Landesparteitag rote Linien f├╝r eine m├Âgliche Regierungsbildung benannt. "Nicht alle gleich mittelm├Ą├čig zum Abi, sondern jedes Kind individuell besser machen: Das ist ein schwieriger Anspruch, aber das ist unser Credo", sagte der Spitzenkandidat der Liberalen am Mittwochabend bei einem au├čerordentlichen Landesparteitag in D├╝sseldorf. "Wir Freie Demokraten unterschreiben nur einen Koalitionsvertrag, in dem es ein klares Bekenntnis zur Schulvielfalt gibt."