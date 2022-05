Am Sonntag wird es eng: Laut aktuellen Umfragen liegen CDU und SPD vor der NRW-Landtagswahl Kopf an Kopf. W├Ąhrend in der amtierenden CDU-Landesregierung zuletzt die Mallorca-Aff├Ąre f├╝r personelle Ver├Ąnderungen sorgte, d├╝rfte dies mit einer Regierungsbeteiligung der SPD nicht der einzige Einschnitt in diesem Jahr sein.