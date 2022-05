Mann schießt auf offener Straße und verletzt zwei Personen

In Rommerskirchen hat ein Mann offenbar nach einem Streit um sich geschossen und dabei eine Frau und einen Mann verletzt. Der Tatverd├Ąchtige konnte gefasst werden.

Nach einem vermeintlichen Streit in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss (Nordrhein-Westfalen) sind ein Mann und eine Frau durch Sch├╝sse teils schwer verletzt worden. Nach einer kurzen Fahndung per Hubschrauber sei am Donnerstagabend ein 57 Jahre alter Tatverd├Ąchtiger festgenommen worden, teilte die Polizei mit.