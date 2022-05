Störer klebt sich bei Habeck-Rede in Düsseldorf an Bühne

Bei einer Rede von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) zum Abschluss des Landtagswahlkampfs in NRW hat sich ein junger Mann an die B├╝hne geklebt. "Du stellst eine Frage, ich antworte und dann mache ich weiter in meiner Rede, okay", sagte der Gr├╝nen-Politiker zu dem St├Ârer am Freitag in D├╝sseldorf. Der junge Mann wollte von dem Minister wissen, warum er in der Nordsee nach ├ľl bohren wolle.