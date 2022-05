Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur: "Riesiger Auftrag an uns"

Die Gr├╝nen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur hat nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen von einem gro├čen "Vertrauensvorschuss" f├╝r ihre Partei gesprochen. "Das ist ein riesiger, riesiger Auftrag an uns, aus diesem Vertrauensvorschuss jetzt weiter hart zu arbeiten und in einer n├Ąchsten Landesregierung endlich eine Politik auf H├Âhe der Zeit zu machen", sagte sie kurz nach Ver├Âffentlichung der ersten Wahl-Prognosen, aus denen sich ein Rekordergebnis f├╝r die Gr├╝nen in NRW abzeichnete.