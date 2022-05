FDP-Vize Vogel: "Das ist eine schwere Niederlage"

Feuerwehr rettet Pferd aus See

Düsseldorf Von dpa 15.05.2022 - 18:47 Uhr Johannes Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, spricht.

FDP-Bundesvize Johannes Vogel hat sich entt├Ąuscht von dem Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gezeigt. "Das ist eine schwere Niederlage, und das schmerzt", sagte Vogel am Sonntag in der ARD. "Da muss man einfach anerkennen, dass das kein guter Abend f├╝r uns ist."

Die FDP hat bislang in Koalition mit der CDU in Nordrhein-Westfalen regiert. Bei der Wahl erlitt sie schwere Verluste und schafft es laut Prognosen nur knapp ├╝ber die F├╝nf-Prozent-H├╝rde. Sie muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

Schuldzuweisungen - etwa in Richtung von Spitzenkandidat Joachim Stamp - wollte Johannes Vogel nicht vornehmen. "Man gewinnt als Team, und man verliert auch als Team", sagte der FDP-Politiker. Man werde sich intern in Ruhe ansehen, was man beim n├Ąchsten Mal anders machen k├Ânne.