Stamp: Beim Thema Corona-Krisenstab nicht durchgesetzt

FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp hat es als Fehler bezeichnet, dass w├Ąhrend der Corona-Pandemie kein Krisenstab eingerichtet wurde, um das Gesundheitsmanagement in Nordrhein-Westfalen zu organisieren. In diesem Punkt habe sich die FDP in der Landesregierung nicht gegen├╝ber dem Koalitionspartner CDU durchsetzen k├Ânnen, sagte der FDP-Landesvorsitzende am Sonntagabend im WDR im Kreis der Spitzenkandidaten zu den m├Âglichen Gr├╝nden f├╝r das schwache Abschneiden der FDP.