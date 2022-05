Besuch im Landtag: Wüst bedankt sich bei Laschet

NRW-Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) hat nach seinem Sieg bei der NRW-Landtagswahl seinem Vorg├Ąnger Armin Laschet (CDU) gedankt. W├╝st traf Laschet bei der CDU-Fraktion im D├╝sseldorfer Landtag am Sonntagabend und sagte in einer Ansprache: "Ich freue mich sehr, dass Armin hier ist. Lieber Armin, das ist nur m├Âglich gewesen, weil Du Ende Oktober den Weg frei gemacht hast, in einer so freundschaftlichen Art und Weise."