Grüne Neubaur: Menschheitsaufgabe Klimaschutz hat Priorität

Gr├╝nen-Landesparteichef Mona Neubaur sieht mit Blick auf eine k├╝nftige Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen den Klimaschutz als Dreh- und Angelpunkt. Auf die Frage nach ihrer Priorit├Ąt sagte Neubaur am Montag in WDR: "Dass wir als Gr├╝ne die Verantwortung annehmen, jetzt zu zeigen, dass wir die Menschheitsaufgabe Klimaschutz ins Handeln bekommen." Entscheidend bei der Frage nach einem m├Âglichen Koalitionspartner sei der "wirkliche Wille", engagierten Klimaschutz umzusetzen.