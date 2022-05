In Wuppertal wollte eine Familie auf dem Balkon grillen, der große Sohn hantierte am Holzkohlegrill. Plötzlich schoss eine Stichflamme hervor – und verletzte insbesondere den kleinen Bruder des 18-Jährigen schwer.

Schwerer Grillunfall im Wuppertaler Stadtteil Nächstebreck. Wie ein Polizeisprecher t-online am Montag bestätigte, verletzte sich am späten Sonntagnachmittag ein Brüderpaar schwer.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr in der Heinrich-Böll-Straße. In einem Mehrfamilienhaus hatte eine Familie auf dem Balkon den Holzkohlegrill angeworfen. Ein 18-Jähriger stand am Grill, sein vierjähriger Bruder befand sich in der Nähe und beobachtete ihn.