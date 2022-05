Nach Landtagswahl: SPD und Grüne analysieren Lage in NRW

Nach Landtagswahl: SPD und Gr├╝ne analysieren Lage in NRW

F├╝nf Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen Sozialdemokraten und Gr├╝ne heute zu einem ersten Gespr├Ąch zusammenkommen. Die jeweils f├╝nfk├Âpfigen Delegationen um die Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty (SPD) und Mona Neubaur (Gr├╝ne) treffen sich in einem D├╝sseldorfer Hotel.

Als formale Sondierungsgespr├Ąche f├╝r eine Koalition wollen die Landesparteien das noch nicht verstanden wissen. Es gehe zun├Ąchst nur um "erste Gespr├Ąchen ├╝ber eine Bewertung der aktuellen politischen Lage in Nordrhein-Westfalen", teilten sie mit.

Obwohl die SPD bei der Wahl am vergangenen Sonntag hinter der CDU auf Platz zwei gelandet war und mit 26,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl eingefahren hatte, will SPD-Landesparteichef Kutschaty ausloten, ob ein B├╝ndnis mit Gr├╝nen und FDP geschmiedet werden k├Ânnte. Rechnerisch w├Ąre eine solche Ampel-Koalition m├Âglich.

Allerdings geht FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp fest davon aus, dass es in NRW zum ersten schwarz-gr├╝nen B├╝ndnis kommen wird und sieht diese beiden Parteien f├╝r eine Regierungsbildung am Zug. Der bisherige Vize-Ministerpr├Ąsident und Landesfamilienminister sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag/Printausgabe Freitag): "Ich erwarte, dass die CDU, die ja in erster Linie auf das Ministerpr├Ąsidentenamt aus ist, daf├╝r den Gr├╝nen extrem entgegenkommen wird und wir bereits Ende Juni eine schwarz-gr├╝ne Landesregierung sehen werden."