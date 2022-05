Ministerium: 9-Euro-Ticket gilt nicht für Reisen ins Ausland

Das 9-Euro-Ticket kann nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums in der Regel nicht f├╝r Reisen in die europ├Ąischen Nachbarl├Ąnder Belgien und die Niederlande genutzt werden. Daf├╝r m├╝sse weiterhin ein entsprechendes Ticket aus dem jeweiligen Nahverkehrs- oder aus dem "NRW-Tarif" gel├Âst werden, teilte das Ministerium am Freitag in D├╝sseldorf mit. Eine regionale Ausnahme gebe es beim Aachener Verkehrsverbund. Dort sei die Nutzung auch auf Linien der ASEAG in Kelmis, Vaals und Kerkarde gestattet. Es gebe auch die M├Âglichkeit, mit dem 9-Euro-Ticket die Linie "SB 3" nach Sittard und die MultiBus-Linien in die Niederlande zu nutzen.